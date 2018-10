Les travaux de rénovation des toitures des musées du Cinquantenaire vont enfin commencer

(Belga) L'image peu flatteuse de seaux d'eau dans certaines salles des musées du Cinquantenaire appartiendra bientôt au passé. Les travaux de rénovation des toitures des musées d'Art et Histoire, de l'Armée, ainsi que de l'Autoworld vont démarrer le 22 octobre prochain.

L'annonce officielle en a été faite jeudi par les vice-premiers ministres fédéraux Didier Reynders et Jan Jambon, ainsi que par la secrétaire d'Etat Zuhal Demir. Le chantier gigantesque qui portera sur une superficie d'au moins 31.000 m2 sera réalisé d'ici la fin de l'année 2022. Il mobilisera quelque 21 millions d'euros en provenance de la Régie des Bâtiments et de Beliris, l'organe chargé de gérer les projets dans le cadre de l'accord de coopération entre le Fédéral et la Région-capitale. Le gouvernement fédéral avait décidé il y a deux ans d'entreprendre un certain nombre de travaux d'urgence. En raison de l'état de délabrement des toitures et d'années de sous-investissements, il pleuvait par endroits dans le complexe muséal. La sécurité y était menacée et certaines parties des bâtiments ne pouvaient plus être utilisées. Selon Jan Jambon, chargé de la Régie des Bâtiments, il y aura un contrôle de qualité systématique du travail accompli durant chacune des phases, et avant de passer à la suivante. Les musées resteront ouverts durant le chantier. Les travaux ont été confiés à l'entreprise Six BVBA et seront effectués en quatre phases. La première phase qui durera jusqu'à l'automne de l'année prochaine concernera la toiture de la cour carrée, la toiture autour du jardin du cloître et la toiture du Narthex du Musée d'Art et Histoire; ainsi qu'une partie de la verrière verticale de la toiture du Musée de l'Armée. Les toitures du Musée de l'Armée ont été rénovées il y a 10 ans. Ceci explique pourquoi seules les verrières verticales et les coupoles des toitures seront remises à neuf. Le ministre en charge de la Régie des Bâtiments a par ailleurs annoncé qu'un bureau d'études serait prochainement désigné pour élaborer un Masterplan visant la rénovation du Musée d'Art et Histoire, ainsi que de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique. (Belga)