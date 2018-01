Les travaux du RER vont enfin reprendre entre la Wallonie et Bruxelles: mais pour Nivelles, "il faut tout recommencer" au niveau des permis...

L'achèvement des travaux de la ligne 124 du RER, qui doit relier Bruxelles à Nivelles, ne devrait cependant pas avoir lieu avant 2031, a indiqué mercredi matin le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, sur Bel RTL.

Le Premier ministre l'a confirmé: les travaux du RER reprennent enfin à la fin du mois de mars, sur la ligne entre Ottignies et Bruxelles notamment.

Pour en parler mercredi matin, François Bellot. Le Ministre fédéral des transports était l'invité politique d'Antonio Solimando sur BEL RTL. "Recommencer des travaux qui étaient à l'arrêt depuis plus de trois, c'est déjà un évènement en soi", explique-t-il. C'était pas mal de travail "pour mettre les moyens supplémentaires à disposition d'Infrabel et de la SNCB et pour traduire dans des textes la fin des travaux".

L'objectif, "à hauteur de 2023/2024, c'est avoir un train tous les quarts d'heure entre Bruxelles et Ottignies, et un train toutes les demi-heures entre Bruxelles et Nivelles". Et ce, "même si la mise à quatre voies n'est pas tout-à-fait terminée".

Faut-il s'attendre à des perturbations sur le réseau existant à cause des travaux ? "Tout le génie civile est déjà terminé, donc le travail s'effectuera en dehors des voies. Il y aura peut-être quelques ralentissements quand on travaillera contre les voies existantes", précise le Ministre, qui espère "le moins de perturbations possibles vers Ottignies et Nivelles" tout en disant que "ce sont des travaux de grande ampleur".





Les permis d'urbanisme ont expiré: "il faut tout recommencer"

Grosse épine dans le pied de la SNCB et d'Infrabel: "Sur le territoire de la région bruxelloise et flamande, pour la liaison vers Nivelles, nous n'avons plus les permis d'urbanisme, il faut tout recommencer". Du coup, pour la liaison entre Nivelles et Bruxelles, les travaux "ne seront pas terminés avant 2031, mais d'ici, je le rappelle, on aura des trains RER qui circuleront sur la ligne".

Parmi les travaux qui vont reprendre en 2018, il y a "la section entre Waterloo et Braine Alliance (une zone de Braine l'Alleud, ndlr) vers Nivelles". Et vers Ottignies, "on va recommencer les travaux en mars sur la partie entre Groenendael et Bakenbos" et "entre Ottignies et la jonction de Louvain-la-Neuve".

1 milliard d'euro est prévu pour la fin des travaux sur l'ensemble de la Belgique. Et aucun parti ne pourra revenir sur cette somme car "il est entériné dans un accord de coopération, et ça donne une garantie" sur le long terme, même si les majorités politiques futures sont bouleversées.