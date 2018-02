Les universités flamands veulent commencer l'année le 1er septembre

(Belga) Les universités flamands UGent (Gand) et KUL (Louvain) voudraient revoir le calendrier de leur année académique pour la faire débuter au 1er septembre. Les deux universités discuteront de leur proposition en février, avec les hautes écoles et autres universités flamandes. Elles espèrent arriver à un accord avant l'été. L'information est rapportée mercredi par Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg et De Standaard.

Le projet ferait débuter l'année académique non pas en troisième semaine de septembre mais dès le 1er. Le premier semestre, examens compris, irait jusqu'aux vacances de Noël, permettant aux étudiants de vivre les fêtes de fin d'année sans obligation d'étudier. Le second irait jusqu'à la mi-mai. Ceux qui doivent passer par une seconde session la passeraient un mois après la fin de cette année académique nouvelle formule. Le tout correspondrait toutefois à une baisse du nombre de semaines de cours, qui deviendraient ainsi plus denses et intensives. (Belga)