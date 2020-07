Les visites chez le diététicien désormais remboursées pour les enfants en surpoids

(Belga) Depuis le 4 mai dernier, les visites chez le diététicien sont intégralement remboursées pour les enfants de 6 à 17 ans souffrant d'obésité ou de surpoids, annonce lundi la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block. Cinq millions d'euros ont été dégagés à cet effet.

Sur prescription de leur médecin généraliste ou de leur pédiatre, ces enfants peuvent bénéficier de 10 consultations chez un diététicien sur une période de deux ans, précise la ministre. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er avril, mais n'a pas pu prendre effet avant le 4 mai, les cabinets des diététiciens étant fermés à cause du coronavirus. "De plus en plus de jeunes souffrent de surpoids. Cela peut engendrer non seulement des problèmes psychologiques mais également de graves problèmes physiques. Pour éviter des problèmes d'obésité chronique, il est primordial de faire appel dès le plus jeune âge à une aide professionnelle", conclut la ministre. (Belga)