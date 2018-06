Les voyageurs concernés pourront obtenir une compensation

(Belga) Les règles de compensation pour les retards de trains seront également appliquées durant le service minimum, indique la SNCB mercredi soir. Tant les voyageurs munis d'un abonnement que ceux avec un billet pourront y prétendre sous certaines conditions.

Toute personne faisant face à un retard de 60 minutes ou plus peut réclamer un remboursement auprès de la SNCB. Cela vaut également pour les voyageurs qui ont acheté un billet après l'annonce de la grève. C'est la règle durant les grèves partielles, comme celle de 48 heures prévue par la CGSP-Cheminots dès jeudi soir. Elle concerne aussi les abonnements. "Ces retards peuvent être causés parce que le train que vous comptiez prendre a été supprimé, parce qu'aucun train ne circulait sur votre ligne ou parce que le train circulait mais avec plus de 60 minutes de retard", indique le médiateur pour les voyages ferroviaires. Pour un remboursement intégral, le retard à l'arrivée doit effectivement être au moins de 60 minutes. Une compensation est toutefois possible pour des retards d'au moins 15 ou 30 minutes, mais ceux-ci doivent se produire à plusieurs reprises. Les détails et les conditions spécifiques sont disponibles sur le site de la SNCB. Le demande de compensation doit être introduite dans le mois après le retard. (Belga)