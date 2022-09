Les Wallons peuvent-ils espérer une aide face à la hausse des prix de l'énergie? "On ne laissera personne au bord du chemin"

Le ministre wallon du budget et des finances Adrien Dolimont était l’invité de Bel RTL ce vendredi matin. Le libéral assure que garder les finances publiques sous contrôle est une nécessité. "On n’a pas le choix. C’est une responsabilité politique, c’est une responsabilité de gestion. On doit pouvoir malgré les circonstances compliquées que l’on vit aujourd’hui garder nos finances publiques soutenables, c’est-à-dire à terme ramener à un ratio dettes/recettes de l’ordre de 180%. Aujourd’hui, on est à 240%", détaille le ministre, interrogé par Fabrice Grosfilley.

On vit une situation très dramatique

Adrien Dolimont soutient également que le déficit budgétaire est "stable" pour le moment. "On reste dans le contrôle, mais on sait que des mesures devront être prises. On en est conscients. On vit une situation très dramatique. On va donc devoir faire des choix politiques et renoncer à certaines choses", prévoit le libéral.

Faut-il renoncer à certains aspects du plan de relance?

Selon lui, pour trouver l'argent nécessaire pour boucler le budget wallon, il faudra notamment renoncer à certains aspects du plan de relance dont le but est pourtant de permettre de redresser la Wallonie. "Il faut regarder le plan de relance sans tabou. Analyser chaque projet et se dire est-ce qu’il a encore du sens avec l’évolution de la société en quelques mois. On n’a jamais vu la société évoluer autant en une législature. On doit pouvoir nous adapter rapidement aux changements du monde", estime-t-il.

Le libéral souligne que si des aspects du plan de relance ne sont plus considérés "comme prioritaires", des choix politiques doivent être pris.

On va devoir cibler les aides pour ne pas dégrader de façon trop importante nos finances publiques

Le gouvernement wallon va-t-il aider les petites et moyennes entreprises (PME) à faire face à la hausse des coûts de l’énergie ? Si je suis boulanger ou petit artisan, vais-je recevoir une aide financière pour payer ma facture ?

Tout d’abord, Adrien Dolimont rappelle que le contrôle du prix de l’énergie est un aspect qui doit être géré au niveau fédéral. Toutes les conséquences liées à la hausse des coûts doivent par contre être gérés par les régions. "On prendra nos responsabilités mais je ne sais pas encore sous quelles formes ce sera fait. Je ne vais pas faire des effets d’annonce", déclare-t-il.

"On aidera ceux qui sont dans les difficultés importantes et on va devoir cibler les aides de manière précise pour ne pas dégrader de façon trop importante nos finances publiques. Mais on ne laissera personne au bord du chemin, cela je peux vous le garantir", promet le libéral.