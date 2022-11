Libération des touristes pris en otages sur un bateau en Amazonie péruvienne

(Belga) Les dizaines de touristes, parmi lesquels des Belges, détenus sur un bateau en Amazonie péruvienne depuis jeudi ont été relâchés, rapportent l'agence AFP et la BBC vendredi soir citant les autorités locales.

Un groupe de villageois péruviens retenait des dizaines de touristes sur un bateau en Amazonie péruvienne pour protester contre une fuite de pétrole, les militants accusant le gouvernement de ne rien faire contre la pollution. Parmi les otages figuraient des Américains, des Espagnols, des Français, des Britanniques, des Suisses ainsi "qu'un certain nombre de Belges", selon les Affaires étrangères belges. "Ils retournent déjà dans leurs lieux d'origine", a annoncé aux journalistes à Lima le ministre du Tourisme, Roberto Sanchez, cité par l'AFP. "Après un dialogue avec les communautés Cuninico, notre demande de relâcher les personnes a été acceptée", ont affirmé d'autres part les autorités amazoniennes, citées par la BBC. Le bureau du médiateur pour les droits de l'Homme a expliqué que des négociations avaient conduit les ravisseurs à "accepter notre demande de libération". "Ils nous libèrent tous", a déclaré un peu plus tard à l'AFP Angela Ramirez, une cycliste péruvienne qui faisait partie du groupe. Le ministère belge des Affaires étrangères n'était pas disponible dans l'immédiat dans la nuit de vendredi à samedi pour confirmer la libération des Belges. Des femmes et des enfants figuraient parmi les dizaines de touristes étrangers retenus. 80 autres otages étaient des Péruviens. Une touriste britannique, Charlotte Wiltshire, avait auparavant confié à la BBC que les conditions de vie à bord "commençaient à se détériorer", alors que les vivres et l'eau venaient à manquer. (Belga)