Liège: 12 personnes faites citoyens d'honneur en marge des festivités du 15 août

(Belga) Douze personnes ont été faites citoyens d'honneur, mercredi après-midi dans l'Hôtel de Ville de Liège, à l'occasion des festivités du 15 août. Parmi eux, des artistes, des acteurs économiques et d'autres personnes du milieu culturel.

La Ville de Liège récompense chaque année des personnalités qui ont œuvré à la renommée de la cité Ardente de par leur carrière, leurs actions ou encore leurs performances dans divers domaines. Ils étaient 12 à recevoir cette distinction mercredi par Christine Defraigne, qui remplaçait Willy Demeyer, victime d'un problème cardiaque et hospitalisé il y a quelques jours. La première échevine a d'ailleurs expliqué que le bourgmestre de Liège était sorti de l'hôpital et qu'il avait du repos à prendre. Les personnes mises à l'honneur mercredi sont l'artiste et ancien résistant Valère Gustin, l'ingénieure-architecte de formation François Lejeune, le musicien, créateur et metteur en scène Stefano Mazzonis Di Pralafera, à la tête depuis 2007 de l'Opéra Royal de Wallonie, la créatrice de robes de mariée Ann Piron, le premier prix du Conservatoire de Liège Dimitri Linder, la journaliste Marie Honnay, l'artiste et luthier Simon Fransquet, le docteur en Sciences économiques et de gestion Nathalie Crutzen, le docteur en Sciences appliquées de l'ULiège, Damien Ernst et la professeure honoraire en littérature contemporaine de l'ULiège Danielle Bajomée. Enfin, un couple a été mis à l'honneur: Benjamine De Cloedt est à l'origine de la première école internationale de ballet à Liège, qui occupera les locaux de l'ancienne Banque Nationale tandis que Damien Coméliau a ouvert une galerie d'art où il expose des peintres modernes belges et liégeois. Quatre autres personnes recevront la distinction de citoyen d'honneur dans le courant de l'année 2019: la cheffe d'orchestre et pianiste Speranza Scappucci, l'entrepreneur Stefan Uhoda, la joueuse de tennis Ysaline Bonaventure et Christian Prudhomme, le directeur de la Société du Tour de France cycliste. (Belga)