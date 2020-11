Liege Airport accueille le premier village de testing de Wallonie

(Belga) Le gouvernement wallon a récemment marqué son accord pour ouvrir quatre villages de testing Covid en Wallonie. Le premier, présenté lundi lors d'une conférence de presse, sera opérationnel dès mercredi à Liege Airport. Un budget total de 500.000 euros a été dégagé pour développer ces structures présentées par la ministre de la santé Christie Morreale comme complémentaires aux 37 centres de testing qui existent déjà en Région wallonne.

Ce premier village disposera de cinq lignes, gérées en coordination avec la Croix-Rouge qui fera appel notamment des infirmiers indépendants pour assurer le service. L'endroit sera accessible au public du lundi au samedi de 10h à 18h pendant six mois, renouvelables si besoin. Un parking gratuit sera mis à disposition. Il ne sera pas nécessaire d'avoir un rendez-vous pour s'y rendre mais il est fortement conseillé d'en demander un via le site internet masanté.be. "Ce village s'adresse principalement à des personnes asymptomatiques, ou peu symptomatiques, qui désirent se faire tester à la suite d'une prescription médicale, d'un retour de l'étranger ou qui ont été contactées par le centre de tracing", a indiqué la ministre Christie Morreale. "Les comptoirs de tours opérateurs vont être transformés en guichet, la partie du terminal 'arrivée' va être pour les 3/4 consacrée à ce centre de testing qui a été conçu pour plus tard continuer à fonctionner avec le trafic aérien", a précisé de son côté Luc Partoune, CEO de Liege Airport. "Ce projet cadre parfaitement avec nos missions premières", a ajouté Bruno De Meue, directeur des secours pour la Croix-Rouge de Belgique. "Nous avons trois centres de testing opérationnels sur Bruxelles depuis octobre et à ce jour 26.000 tests y ont été déjà été réalisés, nous sommes donc heureux d'apporter notre expérience en la matière également en Wallonie." Les trois autres villages seront déployés dans les prochaines semaines dans le Brabant Wallon, le Hainaut et la province de Namur. Ensemble, les quatre villages auront une capacité de 5.000 tests par jour.