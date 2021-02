Le patron de Liege Airport licencié pour faute grave: soupçons de corruption, emplois fictifs, racket et marchés publics bidons

Le directeur général de Liege Airport, Luc Partoune, a été licencié pour faute grave. La décision a été prise à l'unanimité par le conseil d'administration qui avait été convoqué plus tôt dans la soirée.

Ce qui est reproché à Luc Partoune ? L'absence systématique d'appel d'offres, mais également ses notes de frais de 45.000€ par an sans justificatif, selon l'Echo. Sud Info révèle certaines contreparties obtenues par Luc Paroune : voyages en jets privés, vente d'appartements en deça des prix du marchés, des caisses de grands vins en échange de contrats. C'est un véritable système de racket qui a été mis à jours.

Frederic Jacquet, le directeur général adjoint, occupera la fonction de CEO ad interim. Le conseil d'administration de l'aéroport annonce désormais qu'une procédure de recrutement "sera rapidement lancée afin de doter l'aéroport d'un directeur général de plein exercice dans les prochains mois". Les membres du conseil d'administration soulignent par ailleurs dans le communiqué que "le plus important est de maintenir la confiance de l'ensemble des collaborateurs et partenaires, qui font l'aéroport d'aujourd'hui et qui croient en l'aéroport de demain. Les défis sociaux, économiques, environnementaux qui nous attendent sont extrêmement importants et doivent mobiliser toutes les énergies".

A la suite d'une mission de consultance passée sans appel d'offre

Cette décision intervient alors que le ministre wallon en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke, avait exigé que toute la clarté soit faite à propos de la convention conclue entre l'aéroport et la société JCP Conseil de Jean-Claude Phlypo, ancien patron de la Société régionale wallonne de transport public et ex-échevin socialiste à Blégny.

Selon le journal 'Le Soir', cette convention de consultance, liée à un montant de 60.000 euros, aurait été passée sans appel d'offre, ce qu'aurait pointé Deloitte qui mène actuellement une mission d'audit au sein de l'aéroport liégeois.

Dans un courrier adressé au président de Liege Airport avec copie à son administrateur délégué, le ministre Crucke engageait notamment les responsables de l'aéroport "à faire la lumière, dans les meilleurs délais, sur les faits évoqués" et de lui présenter un rapport écrit pour le 9 février au plus tard. "Le cas échéant, il vous appartient également de prendre toute mesure conservatoire utile visant à préserver les intérêts de l'aéroport", ajoutait-il.

La réponse à cette lettre est arrivée ce mardi après-midi, annonçant la tenue d'un conseil d'administration afin "de traiter le rapport et les recommandations du Comité d'audit issus de la 2ème phase de la mission Forensic" menée par Deloitte. Il est dès lors "inopportun" de répondre partiellement aux questions posées avant cette réunion, précisaient les responsables de Liege Airport. Une réponse sera fournie au ministre "dans les meilleurs délais", en fonction des décisions qui seront adoptées par le conseil d'administration, ajoutaient-ils.