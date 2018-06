Liège: il crie Allah Akbar et menace un commerçant

(Belga) Un individu âgé de 32 ans a été interpellé par la police ce dimanche après-midi, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. L'homme a crié Allah Akbar avant de menacer un commerçant liégeois de s'en prendre à lui avec une arme.

Suite à un différend survenu sur la terrasse d'un commerce de bouche entre le gérant et un client, ce dernier a été prié de s'en aller. Vers 16h00, mécontent, le trentenaire est toutefois revenu sur les lieux de la dispute en criant "Allah Akbar" (Dieu est grand) et en faisant mine de cacher une arme dans son dos tout en menaçant le commerçant. Alertée, la police de Liège a interpellé l'individu qui a été privé de liberté. Ce dernier n'avait pas d'arme sur lui. Comme l'a souligné le magistrat de garde, cet acte, qui survient peu de temps après la tuerie à Liège, ne peut être toléré. L'homme a été entendu et sera déféré au parquet ce lundi. (Belga)