Liège réduit une série de taxes pour aider l'horeca

(Belga) Le collège communal de la ville de Liège s'est réuni ce dimanche, afin de faire le point sur le week-end qui vient de s'écouler. Une série de mesures concernant les personnes âgées, l'horeca, les SDF et le personnel communal ont été prises, a-t-il indiqué par communiqué

Les décisions doivent "permettre de soutenir les nombreux pans de la vie économique et sociale liégeoise impactés" par les mesures pour lutter contre le coronavirus. Concernant l'horeca, le collège a décidé de réduire les taxes liées à l'activité économique (débit de boissons, terrasses, taxes sur les séjours...). La perception de la taxe urbaine 2020 fait l'objet d'un moratoire. Les modalités précises seront définies en groupe de travail. Des agents de proximité vont être mobilisés pour aider les seniors à faire leurs courses. Les deux abris pour les SDF et les personnes en situation de précarité ont fonctionné normalement ce week-end et la distribution de vivres est maintenue, mais soumise aux mêmes règles que l'horeca, à savoir, sous la forme de colis à emporter. Le collège assure encore mener un monitoring continu du personnel de la ville afin d'assurer le maintien des missions de service public essentielles. Pour ce qui est des instances communales, le fonctionnement par vidéo-conférence sera désormais privilégié. (Belga)