Lifting en vue pour la rue Neuve à Bruxelles

La rue Neuve, artère commerciale la plus fréquentée du pays, va faire peau neuve. Des travaux de réaménagement y débuteront lundi 15 octobre pour une durée approximative de deux ans, ont indiqué Beliris et la Ville de Bruxelles dans un communiqué commun publié vendredi. Le chantier représente un budget d'un peu plus de 5 millions d'euros.

La rue Neuve, qui voit défiler quelque 44.000 visiteurs par jour en moyenne, n'a plus été rénovée depuis 20 ans. Cette zone piétonne est donc actuellement en très mauvais état et doit relever de nombreux défis tels que la dégradation du revêtement, la concurrence des centres commerciaux en périphérie et les problèmes de mobilité. Outre la rue principale, l'ensemble des rues latérales seront réaménagées. "Cet élargissement permettra de désengorger la rue Neuve, aujourd'hui totalement saturée, de proposer une offre complémentaire de commerces et Horeca et de redynamiser les rues adjacentes", détaille le communiqué. L'idée derrière ce vaste chantier est de "regagner le coeur des chalands qui auraient déserté cette zone du centre-ville". Les matériaux utilisés veilleront à faire la connexion avec le centre historique de la capitale. Ainsi, un dallage identique de pavés de granit de 12x12cm sera utilisé. Certains pavés seront par ailleurs couverts d'une plaque en laiton pour rendre à la rue son caractère prestigieux. Une attention particulière sera en outre accordée aux aires de repos. Ce sera notamment le cas à la place du Finistère et à la rue aux Choux. La voiture sera par ailleurs bannie de la rue aux Choux, laquelle deviendra une place. Enfin, un nouvel éclairage devra renforcer le sentiment de sécurité et créer une ambiance de quartier. Afin d'éviter le maximum de désagréments aux commerçants et riverains, le chantier sera effectué en différentes phases.