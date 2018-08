Ligue de Diamant - Le Kenyan Conseslus Kipruto gagne le 3.000m steeple sur une chaussure

(Belga) La moitié des finales de la Ligue de Diamant se disputaient jeudi à Zurich. Les prestations les plus remarquées sont à mettre à l'actif du Kenyan Conseslus Kipruto, qui a gagné le 3.000 mètres steeple avec une seule chaussure, et le Néo-Zélandais Tomas Walsh, qui a établi un record de la Ligue de Diamant au lancer du poids. La suite des finales est programmée vendredi à Bruxelles.

Kipruto a perdu sa chaussure après une minute de course, mais ne s'est pas inquiété. Il a devancé de 4 centièmes le Marocain Soufiane El Bakkali. Walsh a prouvé qu'il a conservé son meilleur niveau malgré une longue saison. Il a lancé le poids à 22m60, signant un record du meeting et un record de la Ligue de Diamant. La Colombienne Caterine Ibargüen est la seule qui peut encore viser un double jackpot de 50.000 dollars promis au vainqueur de chaque épreuve. Lauréate du triple saut avec un bon à 14m56, elle visera le doublé à la longueur vendredi à Bruxelles. Les Néerlandaises Dafne Schippers et Sifan Hassan tentaient aussi le doublé, mais elles n'ont pas gagné à Zurich. Schippers a terminé cinquième du 100m en 11.15. L'Ivoirienne Murielle Ahouré s'est imposée en 11.01. Hassan s'est classée deuxième du 5.000 mètres en 14:38.77, à 38 centièmes de la Kenyanne Hellen Obiri. Schippers s'alignera sur 200 mètres à Bruxelles, Hassan sur 1.500 mètres. La Sud-Africaine Caster Semenya a dominé le 800 mètres en 1:55.27. Le Kenyan Timothy Cheruiyot a remporté le 1.500m en 3:30.27. L'Américain Noah Lyles a brillé sur 200 mètres (19.67). Son compatriote Fred Kerley s'est adjugé le 400 mètres en 44.80. Cinq jeunes Belges ont pris part à l'avant-programme. Michael Obasuyi s'est classé cinquième du 110m haies en 14.38. Thomas Carmoy a terminé septième sur cette même distance (14.93). Dylan Owusu a pris la cinquième place du 400m haies 52.17. Eléa Henrard a fini quatrième (2:08.71) et Vanessa Scaunet septième (2:13.54) du 800m. (Belga)