Ligue de Diamant - Le Qatari Samba, deuxième homme sous les 47 secondes sur 400m haies

(Belga) Le Qatara Abderrahman Samba est devenu le deuxième homme à descendre sous les 47 secondes sur 400m haies. Samba a en effet couru en 46.98 lors de la manche parisienne de la Ligue de Diamant d'athlétisme, samedi dans la capitale française.

Meilleure performance mondiale de l'année, ce chrono n'a été devancé dans l'histoire que par l'Américain Kevin Young, détenteur du record du monde en 46.78 établi aux JO de Barcelone en 1992. Samba l'a emporté devant le représentant des Iles Vierges britanniques Kyron McMaster, 2e en 47.54 et le Norvégien Karsten Warholm, champion du monde, 3e en 48.06. Le Qatari avait déjà couru en 47.48 à Stockholm, ce qui était déjà le chrono le plus rapide depuis dix ans et le 47.25 en finale olympique des Jeux de Pékin en 2008 par l'Américain Angelo Taylor. (Belga)