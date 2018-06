Ligue de Diamant - Nafi Thiam 2e de la hauteur à Paris (1m97), Ismael Debjani qualifié pour l'Euro sur 1.500m

(Belga) Nafissatou Thiam a franchi 1m97 à la hauteur lors de la manche de la Ligue de Diamant disputée samedi à Paris pour terminer 2e du concours. Pour son premier 1.500m de la saison, Ismael Debjani se qualifie pour l'Euro à Berlin début août.

La championne olympique et du monde de l'heptathlon a franchi une première barre à 1m85 à son premier essai puis une barre à 1m90 à sa deuxième tentative. La Namuroise a du s'y reprendre à trois fois pour effacer 1m94. Une fois 1m97 franchi, à son deuxième essai, Nafissatou Thiam n'a pu réussir une nouvelle hauteur manquant par trois fois une barre placée à 2m00. La victoire est revenue à la Russe Mariya Lasitskene, championne du monde et championne olympique avec un barre à 2m04, soit la meilleure performance mondiale de l'année. Elle aura tenté aussi à trois reprises 2m08 à un centimètre du record du monde toujours détenu par la Bulgare Stefka Kostadinova depuis 1987. Nafi Thiam avait amélioré son record du monde du saut en hauteur dans un heptathlon en passant 2m01 lors de sa victoire au prestigieux rendez-vous de Götzis fin mai. Claire Orcel de son côté avait franchi une barre à 1m80 puis à 1m85 à chaque fois à son premier essai avant de manquer trois tentatives à 1m90 (son record personnel). La jeune Bruxelloise, 20 ans, prend la 10e place. Elle disputera l'Euro à Berlin du 7 au 12 août prochain. Au disque, Philip Milanov a réussi un premier essai à 64m00 lui valant la 7e place d'un concours remporté par le Jamaïquain Fedrick Dacres avec un lancer à 65m77. Le Brugeois a ensuite lancé à 62m58 avant deux essais nuls et un 5e essai à 62m64. Son 6e et dernier lancer, mesuré à 62m73, ne changera pas la donne. Sur 1.500m, Ismael Debjani a pris la 9e place en 3:35.71, assez largement sous le minimum pour les championnats d'Europe (3:38.10). C'était sa première course sur la distance. Détenteur du record de Belgique depuis l'an dernier (3:33.70), il est qualifié pour l'Euro de Berlin et détient pour l'heure la 3e performance européenne de l'année. Isaac Kimeli (3:36.51) et Peter Callahan (3:37.11) ont réussi aussi le minimum européen sur 1.500m. Pieter-Jan Hannes et Tarik Moukrime veulent aussi en être, mais attention aussi que seuls trois athlètes par pays sont autorisés par épreuve.