Ligue des Champions de basket (m) - Antwerp Giants au deuxième tour qualificatif après sa victoire sur Larnaca

(Belga) Anvers s'est qualifié pour le deuxième et dernier tour qualificatif de la Ligue des Champions de basket messieurs en battant l'AEK Larnaka 76-55 (mi-temps: 39-28). Les Giants s'étaient déjà imposés 74-83 à l'aller, à Chypre.

Jae'Sean Tate a terminé la rencontre avec 15 points, 10 rebonds et 3 assists. Anvers devra à présent prendre la mesure des Italiens de Cantù, qui ont éliminé les Hongrois de Szolnoki Olaj KK. Les Giants se déplaceront en Italie le 25 septembre et recevront les Italiens le 28 septembre. A noter qu'Anvers ne doit franchir que deux tours de qualification pour accéder à la saison régulière. Charleroi, qui tentera lundi à domicile de renverser la situation contre l'Hapoël Tel Aviv (76-73 à l'aller), doit lui passer trois tours qualificatifs. S'ils ne parviennent pas à se hisser en saison régulière de la Ligue des Champions, Giants et Spirou seront reversés en saison régulière de la FIBA Europe Cup, une compétition à laquelle participe Mons-Hainaut. Champion de Belgique, le BC Ostende est d'ores et déjà qualifié pour la saison régulière de Ligue des Champions. (Belga)