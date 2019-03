Ligue des champions de volley (m) - Civitanova, avec Stijn D'Hulst, complète le plateau des demi-finales

(Belga) L'équipe italienne de Civitanova, au sein de laquelle évolue le Red Dragon Stijn D'Hulst, a assuré sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions de volleyball. Jeudi soir, elle a pris la mesure du Dinamo Moscou 3-0 (25-16, 25-21, 25-21) au match retour des quarts de finale. Les Transalpins s'étaient déjà imposés 2-3 au match aller en Russie.

Civitanova sera opposé au club polonais de Belchatow en demi-finale. L'autre demie mettra aux prises les Russes du Zenit Kazan, tenants du titre, aux Italiens de Pérouse. Résultats des quarts de finale: Aller Retour (+) Kazan (Rus) - Gdansk (Pol) 3-2 2-3 (Kazan au set en or 15-12) St-Pétersbourg (Rus) - (+) Belchatow (Pol) 1-3 3-1 (Belchatow au set en or 15-11) (+) Pérouse (Ita) - Chaumont (Fra) 3-2 3-0 (+) Civitanova (Ita) - Dinamo Moscou (Rus) 3-2 3-0 Programme des demi-finales (2-4 avril et 9-11 avril): Pérouse (Ita) - Kazan (Rus) Belchatow (Pol) - Civitanova (Ita) . . (Belga)