Limiter la vitesse à 130km/h sur certaines portions d’autoroute? Voici ce qu’en pense Ecolo

Le gouvernement wallon va discuter aujourd’hui de la limitation de vitesse sur les autoroutes. Le MR soutient la proposition du ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, de faire passer cette vitesse à 130 km/h sur certaines portions. Le cdH est très mitigé. Qu’en pense Ecolo ? Georges Gilkinet a donné la position de son parti ce matin sur l’antenne de Bel RTL

Invité de Martin Buxant ce matin sur Bel RTL, le député fédéral Ecolo Georges Gilkinet a déclaré que son parti était "plutôt contre. François Bellot a oublié qu’il était ministre en charge de la sécurité routière. 130km/h, c’est plus de danger, plus de pollution dans un réseau autoroutier qui est assez dense en Belgique".

"Toutes les études montrent que plus la vitesse est élevée, plus les conséquences d’un accident sont graves. Cela nous semble être un non-sens absolu et nous espérons que le gouvernement wallon, comme le gouvernement flamand et le gouvernement bruxellois, va donner un signal négatif par rapport à cette proposition de François Bellot."