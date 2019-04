Lion Belge - Mehdi Carcela élu pour la troisième fois

(Belga) Le milieu de terrain offensif du Standard de Liège Mehdi Carcela a été élu "Lion Belge", trophée récompensant le meilleur joueur d'origine maghrébine ou berbère évoluant en Belgique, pour la troisième fois en dix éditions, lundi soir au Birmingham Palace d'Anderlecht. Il avait déjà enlevé le trophée en 2015 et 2018. Il a reçu la récompense des mains de la secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale Fadila Laanan (PS).

L'international marocain a été préféré aux Tunisiens Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem), l'actuel meilleur buteur de la Jupiler Pro League avec 23 goals inscrits, ce qui lui a d'ailleurs valu un autre prix, et Dylan Bronn, talentueux défenseur de La Gantoise. Carcela, 29 ans, ne réalise pas sa meilleure saison sous le maillot des rouches. Mais il a quand même marqué quatre goals (aucun en playoff 1), et délivré sept assists. Il était sur le banc vendredi passé à l'Antwerp (2-1). Seul le Brugeois du Club Hans Vanaken l'avait (nettement) devancé au référendum du Soulier d'Or en janvier. La meilleure joueuse est l'Anderlechtoise Sakina Ouzraoui, et le meilleur joueur de futsal Brahim El Jomail (Lart Brussel).