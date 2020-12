Lockdown party: "Ce serait une erreur d'augmenter les amendes, il faut d'abord voir si elles sont appliquées"

Ne pas augmenter les amendes, mais s'assurer qu'elles sont bien perçues: voici le message passé par Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre, sur Bel RTL mardi matin.

Le collège des procureurs généraux (instance de la justice de notre pays) va se réunir ce mardi pour évoquer les sanctions envers les organisateurs de soirées (les fameuses 'lockdown party') ou de rassemblements interdits.

"Je crois que ce serait une erreur d'augmenter les amendes. Ce qu'il faut faire, c'est voir si ces amendes sont effectivement appliquées. Je sais qu'il y a un très grand nombre de PV qui ont été dressés et envoyés aux parquets. Qu'en est-il ? Les sanctions sont-elles effectives ? Les procureurs généraux devraient nous dire quel est le bilan", a-t-il expliqué à Fabrice Grosfilley, précisant qu'il fallait "surtout renforcer les préventions, convaincre la population qu'il en va de son intérêt et de l'intérêt collectif de ne pas baisser la garde".

Le chef de groupe des socialistes à la Chambre a également évoqué les discussions autour de la suppression de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Les citoyens attendent qu'on réponde à leurs problèmes. Et je ne suis pas sûr que c'est en régionalisant l'enseignement qu'on va augmenter le niveau de scolarité, et être meilleur en français et en mathématiques". Ahmed Laaouej n'est donc pas vraiment d'accord avec son président de parti Paul Magnette qui évoquait dimanche passé "une Belgique à 4".

Quant à la taxe au kilomètre à Bruxelles, il la juge "antisociale" et "ne la votera pas".