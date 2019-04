Loi climat: "L'entêtement d'Ecolo sur le 7bis a fait que l'on a eu un crash", déplore le MR

David Clarinval, député fédéral MR et bourgmestre de Bièvre, était l'invité de Fabrice Grosfilley ce mardi matin sur Bel RTL. L'interview porte sur les enjeux climatiques et la position du MR à ce sujet.

Le libéral rappelle que la "région wallonne a une longueur d'avance sur la Flandre en matière climatique" avant d'assurer que son parti est pour une politique ambitieuse en faveur du climat. "Nous avons signé la loi climat."

David Clarinval estime toutefois que la meilleure solution pour la mettre en œuvre est un accord de coopération entre les régions pour atteindre des objectifs climatiques ambitieux. Selon lui, c'est donc le meilleur mécanisme acceptable pour les Flamands."Parce que si on utilise la voie du 7bis, c'est-à-dire inscrire une phrase dans la Constitution, c'est une forme de refédéralisation de la politique climatique et nous au MR on est très sensible à ne pas ouvrir de débat communautaire", souligne le député.

David Clarinval estime qu'Ecolo s'est donc entêté à utiliser cette méthode "alors qu'il savait pertinemment qu'il n'y avait pas de majorité". Le MR a donné son accord pour rediscuter de cela lors de la prochaine législature. Mais le député libéral regrette que "l'entêtement des écologistes sur le 7bis a fait que l'on a eu un crash la semaine dernière en plénière".