Loi climat: les députés ce prononcent ce soir... mais il y a peu de doutes sur l'issue du vote

C'est ce jeudi soir - voire dans la nuit de jeudi à vendredi - que les députés vont se prononcer sur la fameuse loi climat, qui sous-entend une révision de la Constitution. Même s'il y a peu de doutes sur l'issue de ce vote. "Il y a 24 propositions aujourd'hui à l'ordre du jour, et la loi climat est la 24e proposition. Il s'agit de la dernière proposition qui a été faite et ce sera forcément la dernière à l'ordre du jour, puisqu'on respecte l'ordre chronologique. Oon attend ce vote, qui pour les plus optimistes, devrait avoir lieu aux alentours de 21h, pour les plus pessimistes, aux alentours de minuit, voire plus tard dans la nuit", expliquait notre journaliste en direct de la Chambre, Arnaud Gabriel, dans le RTL INFO 19H.





"Les partis ne comptent pas du tout changer leur position"

Le résultat de ce vote est pourtant déjà a priori connu: "Il faut une majorité des deux tiers pour que la proposition soit acceptée, or ici il y a 81 pour dans l'hémicycle sur les 150. On n'attend donc pas ce chiffre des 100 députés favorables. C'est très particulier, d'autant que les partis ne comptent pas du tout changer leur position à ce sujet-là".





"Ce n'est certainement pas foutu"



"Ce n'est certainement pas foutu, nous on veut convaincre jusqu'au bout, tant que le vote n'est pas posé, rien n'est perdu, et si le vote est négatif, on remettra l'ouvrage sur le métier lors de la prochaine législature, parce qu'on a vu des partis évoluer, nous ne sommes pas les seuls à voter cette loi climat. Le MR a annoncé lundi, alors qu'il était plutôt frileux, qu'il soutiendrait cette proposition de réforme de la Constitution. Il faudra peut-être un peu plus de temps aux autres pour nous rejoindre, et un autre rapport de force politique après les élections du mois de mai", a réagi Georges Gilkinet, député fédéral Ecolo.





"On veut qu'il y ait un plan d'action"

"Il n'y a pas d'action concrète dans ce projet, donc si on inclut ça dans la Constitution, il n'y aura rien qui changera au niveau des émissions de CO2, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de calcul, et on veut qu'il y ait un plan d'action, que tout le monde sache ce qu'on va faire, et combien cela va coûter aux gens. C'est important aussi, et ce n'est pas connu", estime Egbert Lachaert, député fédéral OpenVLD.