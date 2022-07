Lors de la fête d'été de la N-VA, Bart De Wever fustige à nouveau le gouvernement fédéral

(Belga) Le président de la N-VA, Bart De Wever, a à nouveau fustigé le gouvernement fédéral dans un discours prononcé à l'occasion de la fête d'été de son parti organisée ce samedi à Malines. Le déficit budgétaire, la pression fiscale et la perte de pouvoir d'achat sont "insoutenables et inacceptables", y a-t-il estimé.

Bart de Wever a également mis l'accent sur les nombreux défis auxquels la Belgique doit faire face. "Ce sont des temps troublés. L'incertitude géopolitique et économique est élevée", a-t-il dit. Dans ce contexte, les gens se tournent vers des "gestionnaires forts et des négociateurs chevronnés", des profils que la N-VA compte dans ses rangs, a poursuivi le président des nationalistes en vantant dans la foulée "l'excellence flamande", en matières d'enseignement et d'environnement notamment. Par contre, le gouvernement fédéral ne trouve pas grâce aux yeux de Bart De Wever. La Vivaldi mène une politique "diamétralement opposée aux intérêts de la Flandre productive", a-t-il ainsi pointé. Seule solution, pour le président de la N-VA: l'autonomie de la Flandre. Mais pour y parvenir, le parti doit rester le premier parti flamand en 2024. (Belga)