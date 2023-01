Lotto Volley League - Guibertin et Waremme battus par Menin et Gand

(Belga) Guibertin et Waremme ont débuté l'année 2023 par une défaite en Lotto Volley League, le championnat masculin de volley-ball, s'inclinant face à Menin et Gand, dimanche.

Après trois défaites subies en fin d'année 2022, Gand a repris sa marche en avant ce dimanche. Les Gantois ont en effet pris le dessus sur Waremme. Dans une rencontre disputée, Gand s'est ainsi imposé en trois sets (24/26, 22/25, 21/25). Gand est troisième avec 18 points. Waremme (7 points) occupe la huitième position. L'autre formation wallonne de l'élite belge s'est également inclinée ce dimanche. Dans une rencontre très importante en vue du top 6 final, Guibertin n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur Menin. Menés 0-2, les Brabançons ont pourtant redressé la tête dans le troisième set, sans parvenir à poursuivre sur cette voie (1-3; 19/25, 26/28, 25/17, 23/25). Guibertin (8 points) reste septième, derrière Menin (14 points) et Alost (12 points). Samedi soir, Roulers et Maaseik, les deux premiers de la Lotto Volley League, avaient empoché trois précieux points en s'imposant face à Louvain et Achel. (Belga)