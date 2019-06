LPGA - Gonzalez Escallon passe de la 47e à la 44e place au Meijer Classic

(Belga) Avec un troisième tour en 70 coups, deux sous le par, Laura Gonzalez Escallon a gagné trois places au Meijer LPGA Classic, tournoi de golf du circuit féminin américain (LPGA) doté de 2 millions de dollars, samedi, sur le parcours de Blythefield à Belmont.

Gonzalez Escallon, qui avait reculé de la 14e à la 47e place après un deuxième tour en 73 coups, a réussi samedi trois birdies pour un seul bogey. Avec son total de 211, cinq sous le par, la joueuse de La Hulpe, 28 ans, compte 14 coups de plus que la Canadienne Brooke M. Henderson. Seule en tête, Henderson possède deux coups d'avance sur l'Américaine Annie Park. Classement après le 3e tour (par 72): 1. Brooke M. Henderson (Can) 197=64-64-69 -19 2. Annie Park (USA) 199=69-65-65 3. Alexis Thompson (USA) 200=70-68-62 . Brittany Altomare (USA) 200=66-65-69 5. Jennifer Kupcho (USA) 201=67-67-67 6. Su Oh (Aus) 202=69-69-64 . Morgan Pressel (USA) 202=67-70-65 . Madelene Sagstrom (Suè) 202=67-70-65 9. Alena Sharp (Can) 203=67-72-64 . Nasa Hataoka (Jap) 203=68-68-67 ... 44. Laura Gonzalez Escallon (Bel) 211=68-73-70 (Belga)