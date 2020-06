Lutte contre l'Etat islamique - Feu vert du gouvernement à la mission des F-16 contre Daech au départ de la Jordanie

(Belga) Le conseil des ministres a décidé vendredi le déploiement de quatre avions de combat F-16 et d'un détachement d'appui d'environ 95 militaires belges en Jordanie dans le cadre de l'opération "Inherent Resolve" (OIR) de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis contre le groupe djihadiste Etat islamique (EI), a annoncé le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin.

Cette décision fait suite à l'adoption par la Chambre, dans la nuit de jeudi à vendredi, d'une résolution en faveur de l'engagement opérationnel belge au sein de la coalition contre Daech (l'acronyme arabe de l'EI). Ces quatre F-16 belges seront déployés pour une durée d'un an à partir d'octobre prochain pour effectuer des missions au-dessus de l'Irak et du nord-est de la Syrie. "La Belgique répond ainsi à une demande claire de soutien de la part de l'Irak dans la lutte contre Daech. L'action de la Belgique s'inscrit également dans le cadre de la résolution 2249 adoptée en 2015 par le Conseil de sécurité des Nations unies et qui rappelle la menace globale que pose Daech pour la paix et la sécurité internationale", a indiqué M. Goffin (MR) dans un communiqué. Face au regain d'attaques posées par Daech dans la région, la Belgique entend ainsi prendre ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme", a-t-il ajouté. (Belga)