Lutte contre la criminalité financière: le PS dépose une proposition de résolution… "pour récupérer les milliards qui partent à l’étranger"

Ahmed Laaouej, le chef de groupe du parti socialiste à la Chambre, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Au micro de Fabrice Grosfilley, il a annoncé le dépôt d’une proposition de résolution sur la criminalité financière à la Chambre.

D’après le député socialiste, il faut un plan d’actions coordonnées. Une proposition a été déposée. Ce plan a été rédigé en sept points avec des mesures précises qui visent à renforcer la police spécialisée, les parquets, les administrations fiscales et à améliorer la coordination entre l’ensemble de ces services. Le but est "de ne plus être désarmé face à une criminalité qui est de plus en plus puissante et qui ne connaît pas les frontières".

En ce qui concerne les moyens pour mettre en place ce plan, Ahmed Laaouej considère qu’il faut se les donner : "Ce ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements parce que cela ramène des moyens financiers considérables, d’ailleurs très régulièrement on prend connaissance de scandales internationaux où on voit qu’il y a des milliards qui partent à l’étranger".

N’est-ce pas aux ministres de la Justice et des Finances d’agir ? "Je leur demande de prendre le taureau par les cornes et d’accélérer la cadence. Je ne doute pas qu’ils aient la volonté de le faire mais il est temps de passer du discours aux actes", estime le parlementaire socialiste.