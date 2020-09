Lydia Klinkenberg succèdera au ministre Harald Mollers en communauté germanophone

(Belga) Lydia Klinkenberg intégrera le gouvernement germanophone le 12 octobre prochain. Suite à la démission d'Harald Mollers, en charge de l'Enseignement, de la Formation et de la Recherche scientifique, elle a été désignée par le parti ProDG pour lui succéder.

Né en 1981, l'Eupenoise est membre du Parlement germanophone depuis 2009 et occupe depuis 2014, la seconde vice-présidence de l'hémicycle. A 39 ans, la future ministre est active depuis 5 ans dans le secteur de l'éducation. Elle a notamment travaillé pour l'agence nationale qui gère le programme Erasmus+. Elle a aussi été chargée de cours durant 3 ans à la faculté des sciences politiques de l'université de Liège et a oeuvré au développement du management de qualité d'une école secondaire. Si elle affirme que devenir ministre de l'Éducation ne faisait pas partie de ses projets, la trentenaire assure se sentir prête à relever ce défi. Dans ces nouvelles fonctions, Lydia Klinkenberg pourra compter sur le soutien du ministre démissionnaire mais aussi sur celui de toute l'équipe du parti ProDG, qui l'a désignée, à l'unanimité, pour occuper ce poste. Maman de deux enfants en bas âge, elle se sent particulièrement concernée par les compétences qui lui sont attribuées et qui concernent l'ensemble de la population. (Belga)