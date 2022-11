M. Clerfayt soutient la candidature de François De Smet à la présidence de DéFI

(Belga) Le ministre bruxellois Bernard Clerfayt (DéFI) a annoncé dimanche son soutien à son président de parti, François De Smet, qui brigue un second mandat face à deux rivaux lors d'un congrès électif le 4 décembre prochain.

"François a réussi à mener à bien sa mission en démontrant des capacités jamais observées chez d'autres candidats", a-t-il affirmé dans un communiqué. "Il (M. De Smet) a réussi à assumer une large visibilité de DéFI, tant comme député à la Chambre des représentants que comme président qui engage le parti sur les grands thèmes de l'actualité politique", a-t-il ajouté. M. Clerfayt a aussi insisté sur la façon dont M. De Smet a pu porter les nombreuses valeurs du parti comme la défense des francophones (à Bruxelles, en Wallonie et dans la périphérie), la laïcité de l'Etat comme condition du vivre-ensemble dans la diversité, l'approche socio-économique fondée sur le libéralisme social, la défense d'une politique énergétique responsable et durable, etc. "François De Smet a conduit un travail collectif et méthodique de redéfinition de notre ADN politique. Ce travail est essentiel notamment pour nous préparer au mieux aux prochaines échéances électorales. Ce travail doit absolument être poursuivi dans sa forme et dans sa méthode actuelle", a encore souligné M. Clerfayt. Selon lui, l'élection d'un autre candidat serait "une manière de déforcer le parti, alors que ce dernier fonctionne de mieux en mieux". M. De Smet doit affronter dimanche prochain deux autres candidats à la présidence de DéFI: Pascal Goergen, échevin à Grez-Doiceau et actuel président du comité permanent wallon du parti, et le député bruxellois Michaël Vossaert.