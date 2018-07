M. Demotte en visite à la coopérative Al Sanabel, victime d'actes de vandalisme

(Belga) Dans le cadre de sa mission dans les territoires palestiniens, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, s'est rendu lundi à la coopérative agricole Al Sanabel, à Halhul, dans la périphérie d'Hébron. Celle-ci avait, il y a quelques semaines, fait appel à la Belgique pour dénoncer des actes de vandalisme commis par des colons israéliens. Un appel entendu par les ministres fédéraux des Affaires étrangères et de la Coopération au développement.

La coopérative rassemble plus de 300 agriculteurs producteurs de jus de raisin dans la région. En mai dernier, des colons ont coupé 1.200 ceps de vignes dans des vignobles appartenant entre autres à cinq membres d'Al Sanabel. La Belgique, via MM. Reynders et De Croo, s'était inquiétée "de voir laissés sans suite judiciaire ces nombreux incidents de violence et de vandalisme commis par des colons israéliens en Cisjordanie" et avait appelé "les autorités israéliennes à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette impunité et à garantir le respect des droits fondamentaux des Palestiniens." Malgré les dégâts subis, la croissance de la coopérative se poursuit, elle espère produire 60.000 bouteilles en 2018, contre 30.000 l'an dernier. A terme, ce sont 250.000 unités qu'Al Sanabel espère voir sortir. Elle envisage également un nouveau conditionnement, plus petit, pour les enfants. Autant de projets qui pourraient être soutenus par l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger (APEFE), dont la FWB a la présidence. (Belga)