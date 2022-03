M. Gatz lance un appel à projets pour économiser l'énergie dans les écoles bruxelloises

(Belga) Le ministre bruxellois Sven Gatz, chargé de l'enseignement au sein de la Commission communautaire flamande (VGC), a annoncé mercredi le lancement d'un nouvel appel à projets pour la gestion de l'énergie dans les écoles en Région Bruxelles-Capitale.

M. Gatz (Open Vld) souhaite ainsi soutenir les écoles néerlandophones bruxelloises qui veulent économiser l'énergie dans leurs bâtiments, a-t-il expliqué dans un communiqué. Toutes les écoles primaires, secondaires et académies d'enseignement artistique à temps partiel néerlandophones bruxelloises ainsi que tous les internats scolaires néerlandophones situés dans la Région de Bruxelles-Capitale peuvent demander une subvention auprès de la VGC pour des travaux d'économie d'énergie. Il s'agit d'une subvention de 45 000 euros maximum et de 85 000 euros pour l'isolation des murs extérieurs par école. Les deux subventions peuvent être combinées. Ce projet est mené en collaboration avec l'asbl FIX, active dans le domaine de l'économie sociale et qui effectue des travaux de rénovation dans des bâtiments publics bruxellois en formant des demandeurs d'emplois peu scolarisés. "La nouveauté de cette année est que les écoles peuvent également demander une subvention pour installer une pompe à chaleur ou pour renouveler l'éclairage. De cette manière, nous voulons apporter notre contribution à une meilleure prise en charge du climat grâce à notre infrastructure scolaire bruxelloise", a souligné le ministre. Les écoles qui souhaitent demander une subvention peuvent remplir le formulaire de demande sur le portail électronique de la VGC (www.subsidies.vgc.be) au plus tard le 9 mai prochain. (Belga)