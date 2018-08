M. Jambon invite les bourgmestres des communes ayant un parking autoroutier

(Belga) Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon a invité ce vendredi et les prochains jours les bourgmestres des communes ayant sur leur territoire une aire de parking autoroutier, afin de débattre de la problématique des migrants qui essaient d'y embarquer clandestinement vers le Royaume-Uni, a-t-on appris vendredi auprès de son cabinet.

Le vice-Premier ministre N-VA veut ainsi entendre le point de vue local mais aussi mieux expliquer aux bourgmestres les mesures prises par le gouvernement fédéral en la matière. Les cabinets du secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken et du ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts - tous deux N-VA - seront associés à la concertation. La fermeture de ces aires autoroutières ne serait pas une solution acceptable, dit-on, alors que le bourgmestre de Jabbeke l'a décrétée pour les nuits sur l'aire de l'E40 entre Bruges et Ostende, où un migrant a été blessé par balle dans la nuit de mardi à mercredi. Le bourgmestre de Dilbeek (Brabant flamand) a lui aussi tiré la sonnette d'alarme pour le parking de Grand-Bigard.