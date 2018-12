Maggie De Block attaque Theo Francken après avoir repris ses fonctions: "Un département en crise, c'est le chaos"

Maggie De Block (Open Vld), qui hérite des compétences de l'Asile et de la Migration après la démission des ministres N-VA du gouvernement fédéral, n'est pas tendre à l'égard de son prédécesseur, Theo Francken.

"Je récupère aujourd'hui un département en crise. C'est le chaos", s'est exprimé Maggie De Block. Ces dernières années, Theo Francken a poursuivi au sein du gouvernement la politique "stricte mais juste" qui avait été mise en place sous le gouvernement Di Rupo. Mais au cours des semaines passées, "cette ligne n'était plus suivie", a ajouté Mme De Block qui reprend désormais "les commandes et ces principes", tout en conservant ses compétences en matière de santé publique et d'action sociale. "Je ferai mon travail mais je ne peux pas tout résoudre en un claquement de doigts. J'ai toujours défendu une politique stricte mais juste. Ceux qui ont des droits doivent pouvoir les exercer, mais ceux qui ne sont pas reconnus doivent quitter le territoire", a déjà réaffirmé Maggie De Block. "La problématique de la migration est extrêmement complexe. Pour trouver une solution à long terme, nous devons collaborer constructivement au sein de l'Europe et avec les pays d'origine", a-t-elle ajouté, assurant qu'elle s'est déjà mise au travail "pour résoudre discrètement les problèmes" qui se posent.



Clairement mis en cause par Maggie De Block, l'ex-secrétaire d'Etat a réagi sur Twitter: "Décence politique. Disparue. Et encore des mensonges. Si faible. Et petit", a tweeté Theo Francken.

C'est lui qui m'a succédé, c'était la même politique

Vers 15h à son arrivée au 16 rue de la Loi, siège du gouvernement fédéral, Maggie De Block a brièvement répondu aux questions des journalistes.



Il lui a notamment été demandé si elle comptait poursuivre la politique menée par Theo Francken. "Mais c'est lui qui m'a succédé alors voilà, c'était la même politique, c'est ça que je vais continuer aussi. Et je vais faire ça en plus de la Santé publique et des Affaires sociales", a répondu la ministre.



Maggie De Block va-t-elle maintenir les quotas imposés à l'Office des étrangers quant au nombre de demandes d'asile à traiter chaque jour? La question lui a été posée. "La politique reste la même chose. Mais il y a des problèmes au niveau de l'accueil. Il faut trouver des solutions pour ces problèmes, et ça concerne les quotas. Dès demain je vais me plonger dans la problématique", a réagi la ministre Open VLD (libéraux flamands).