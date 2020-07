Maggie De Block: "Il faut prendre des mesures plus restrictives si c’est nécessaire"

Maggie De Block tire la sonnette d’alarme ce vendredi, avant le weekend du 21 juillet. La ministre fédérale de la Santé s’inquiète de l’augmentation constante du nombre de cas de coronavirus dans notre pays. Selon elle, cette hausse est due au relâchement de la population face au virus. Certains respectent moins les mesures de protection comme le port du masque.

'Il faut être réaliste. Depuis neuf jours, chaque jour on a plus de contaminations. Ce n’est pas une bonne nouvelle. On suit la situation quotidiennement mais, si c’est nécessaire, on a un Conseil National de Sécurité jeudi où l’on va mettre tout ensemble. Mais il faut prendre des mesures plus restrictives si c’est nécessaire, mais on peut encore échapper à cela justement en respectant les mesures actuelles", appelle la ministre.

"Cela dépend du facteur R, de reproduction. Quand il est supérieur à 1, comme c’est le cas aujourd’hui puisqu’il est à 1,33 selon Sciensano, cela veut dire qu’une personne contaminée va contaminer plusieurs personnes. Cela signifie que le virus regagne sa liberté. Pour le moment, cela ne va donc pas dans le bon sens", a-t-elle ajouté. "Cela pourrait être le début d’une deuxième vague, donc c’est important de prendre maintenant au départ les mesures nécessaires."