Maggie De Block lance une application consacrée aux activités complémentaires

(Belga) La ministre fédérale des Affaires sociales Maggie De Block (Open Vld) et le directeur de l'ONSS Koen Snyders ont lancé, dimanche, dans les locaux du club de football RitterKlub à Jette, l'application en ligne "activitéscomplémentaires.be", qui permettra aux citoyens de déclarer leurs activités complémentaires exonérées d'impôts. Ce système, qui exonère d'impôts et de cotisations sociales, les activités complémentaires jusqu'à 6.000 euros par an, entrera en vigueur le 15 juillet prochain.

Cette mesure, qui a connu un parcours parlementaire agité et a suscité de nombreuses critiques des partenaires sociaux qui y voient une concurrence déloyale, permettra à des travailleurs salariés (au moins à 4/5), indépendants, pensionnés ou demandeurs d'emploi d'effectuer des "activités utiles pour la société", soit de particulier à particulier, soit au service d'une ASBL. Ils pourront également générer des revenus en contribuant, via une plate-forme agréée, à l'économie collaborative de type Airbnb ou Ubereats. Ces prestations pourront atteindre 500 euros par mois exonérés d'impôts et de cotisations sociales. Grâce à l'application présentée ce dimanche, les citoyens utilisant le système pourront déclarer leurs activités complémentaires à l'ONSS, ces dernières devant figurer sur une liste d'activités autorisées. Les associations qui font appel à ces citoyens devront également remplir une déclaration. "Ces activités prestées pour un voisin ou pour une association sont d'une grande importance pour la société. Elles renforcent les liens sociaux. Mais souvent, elles sont prestées gratuitement ou au noir. Avec notre système, nous résolvons ce problème car, outre l'exonération, la charge administrative sera également réduite grâce à l'application", a commenté la ministre.