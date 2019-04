Maggie De Block préfère "prévenir que guérir" et lance une campagne de dissuasion envers les migrants potentiellement intéressés par la Belgique

L'Office des Étrangers a lancé cette semaine - et pour 6 mois - une vaste campagne de dissuasion en ligne s'adressant aux migrants potentiels dans leurs pays d'origine et de résidence ainsi qu'aux réfugiés qui se trouvent dans les pays de transit, annonce la ministre en charge de la question, Maggie De Block.



Parallèlement au lancement du nouveau site factsaboutbelgium.be, elle s'appuiera sur une campagne Facebook qui se concentrera sur certains groupes cibles tels que les Palestiniens et les Marocains.

Pour la ministre, "il vaut mieux prévenir que guérir en informant clairement les migrants que les chances d'asile sont très faibles et que la Belgique n'est pas le Pays de Cocagne".

L'Office des Étrangers a collaboré avec une agence de communication néerlandaise spécialisée pour cette nouvelle campagne de dissuasion, inspirée de ce qui se fait en Grande-Bretagne et en Allemagne, a ajouté Maggie De Block.