Maggie De Block tacle une psychiatre sur Twitter... avant de s'excuser (photos)

L’ex-ministre de la Santé, Maggie de Block, refait parler d'elle. Elle essuie une pluie de critiques suite à un échange très tendu sur twitter jeudi soir avec une psychiatre. Caroline Depuyt est vice-président de l'Absym, l'association belge des syndicats médicaux pour Bruxelles. Dans un tweet, cette psychiatre partageait sa joie d’avoir reçu la première dose de son vaccin contre le coronavirus accompagnant son message d’un "Bientôt plus de liberté" et de trois emojis: une danseuse, un smiley avec des yeux en cœur et un soleil.

Il n'en fallait pas plus pour provoquer la réaction de Maggie de Block: "Vous avez été vaccinée prioritairement pour aider les patients, pas pour danser", a lancé l’ex-ministre de la Santé à la psychiatre.

Ce bref échange a suscité de nombreuses réactions. Des personnes ont affiché leur soutien à la psychiatre sur Twitter. Comme Leila Belkhir, infectiologue. "Son tweet est juste impensable, déplacé et donc, qu’il ne vous empêche surtout pas de garder le sourire, ça n’en vaut pas la peine !". Philippe Devos, médecin, a lui aussi apporté son soutien à Caroline Depuyt.

Plus tard dans la soirée, Maggie De Block s’est finalement excusée.

De son côté, la psychiatre n'a pas manqué de réagir: "Oh mon dieu ! Que croyez-vous que je fais non-stop depuis 20 ans en général et depuis un an avec la crise Covid: J’ai annulé la moitié de mes vacances, j’ai géré plusieurs clusters dans l’unité de soins, une augmentation des mises en observation sans moyens supplémentaires (...) Quand je parle de plus de liberté, je parle de liberté pour les citoyens belges grâce à l’immunité collective et à la vaccination. Votre remarque est inutilement blessante et humiliante, je ne vous en remercie pas alors que je me donne sans compter depuis des mois et des moi."