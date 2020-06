Maisons de repos: en Wallonie, les recommandations 'canicule' s'adaptent au Covid

(Belga) La circulaire reprenant les mesures à mettre en place dans les établissements pour aînés en cas de canicule avec un potentiel risque de propagation du Covid-19 vient d'être envoyée aux 602 maisons de repos wallonnes, annonce lundi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale (PS).

Le Covid-19 étant transmis par gouttelettes, les recommandations canicule habituellement déployées chaque année dans les collectivités ont dû faire l'objet d'analyses et d'attentions complémentaires. Les systèmes de ventilation initialement prévus peuvent en effet devenir des vecteurs de propagation du virus s'ils ne sont pas adaptés aux réalités actuelles de la crise sanitaire. Après validation par le groupe d'experts scientifiques en charge de la crise, le RAG (Risk Assessment Group), l'ensemble des recommandations regroupées dans une circulaire vient d'être envoyé aux 602 maisons de repos de Wallonie. Outre des dispositions d'ordre général comme une surveillance accrue des résidents et une constante hydratation, le texte prévoit notamment la désignation d'un référent canicule. Il préconise également différentes pistes de climatisation à mettre en œuvre en espace collectif et individuel au regard des cas de covid-19. La circulaire encourage par ailleurs au maximum la ventilation naturelle des locaux aux heures fraîches de la journée, la réduction d'apports internes (éclairages, chargeurs, tv, ...) et externes de chaleur (fermeture des stores, films solaires, ...). Elle propose enfin des pistes alternatives de rafraîchissement comme notamment des 'chill pillow' (oreillers où l'on insère des poches de gel refroidies), des bouillottes inversées (remplie d'eau glacée) ou encore d'envelopper la personne dans des draps humides et de procéder à une toilette corporelle complète.