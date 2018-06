Mandat d'arrêt sollicité pour coups et blessures volontaires dans un café namurois

(Belga) Un mandat d'arrêt a été sollicité vendredi soir à l'encontre d'un homme pour coups et blessures volontaires dans un café namurois "Le Transit", a indiqué samedi le parquet de Namur.

Vers 22h00, une bagarre a éclaté entre deux personnes dans le café situé dans la rue Rogier à Namur. La dispute était telle qu'elle a fini par s'étendre sur la voie publique et un coup de couteau a été donné par l'un des protagonistes. Touché au niveau costal gauche, la victime a été emmenée à l'hôpital, mais son état est "sans gravité" et elle ne souffre d'aucune incapacité. Le suspect, bien connu de la justice, a été privé de liberté et un mandat d'arrêt des chefs de coups et blessures volontaires et infraction sur la législation des armes a été sollicité par le parquet. (Belga)