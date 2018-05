Manifestation pour les pensions - Les syndicats comptent sur une forte mobilisation dans les rues de la capitale

(Belga) Les syndicats se mettront en ordre de marche à partir de 11h00 mercredi à Bruxelles dans le cadre de la manifestation nationale pour les pensions, afin de protester contre les réformes prévues par le gouvernement du libéral Charles Michel. Le 19 décembre, les syndicats s'étaient déjà mobilisés dans cette optique. Il y avait alors eu 25.000 manifestants dans les rues de la capitale, selon la police. Les syndicats ne formulent pas de pronostics sur la présence dans les rues mercredi, mais affirment que la mobilisation est bien suivie.

L'élan ce mercredi prend un véritable connotation nationale, ce qui diffère du premier mouvement de décembre. Les trois syndicats ont par exemple distribué ensemble un million de "gazettes" fournissant des informations sur la réforme en question. Fin 2017, l'accent avait davantage été mis sur des actions régionales de moindre envergure, mais suite à la pression de la base le mouvement avait eu une force de frappe nationale. L'objectif reste bien le même: CGLSB, FGTB et CSC déplorent l'amateurisme du gouvernement au sujet des pensions. L'inquiétude des syndicats porte principalement sur le débat relatif à l'introduction de la pension à points, souligne le porte-parole du syndicat chrétien ACV (pendant flamand de la CSC), David Vanbellinghen. Il évoque l'incertitude que le système suggère pour les employés, "or c'est vraiment la dernière chose que l'on souhaite lorsqu'on est plus âgé". "Cette manifestation sera réussie si le gouvernement finit par discuter dans le calme en concertation avec les partenaires sociaux", commente encore le porte-parole. Le rassemblement des syndicats aura lieu dès 10h00 à la gare du Nord de Bruxelles, pour que le cortège se mette en branle à 11h00 en direction du centre de la capitale. Il devrait atteindre sa destination finale à la gare du Midi vers 14h00. La police de Bruxelles Capitale Ixelles prévoit des problèmes de circulation dans et autour du centre-ville et recommande dès lors "avec insistance" d'éviter la capitale en voiture et de privilégier les transports en commun. Les trains devaient circuler normalement car les cheminots ne participent pas à la manifestation. L'offre de trains a même été renforcée à la demande de syndicats, si bien que huit trains supplémentaires seront mis en service vers Bruxelles, mercredi. Les manifestants pourront aussi bénéficier d'un ticket spécial "évènement", moins cher qu'un billet classique, a annoncé la SNCB. En revanche, les services de transports en commun devraient connaitre des perturbations, car des membres du personnel de la Stib et De Lijn participeront à la manifestation. La distribution du courrier devrait aussi être perturbée, mais à des degrés divers selon les régions, a informé bpost. Enfin, la manifestation aura aussi des conséquences pour l'enseignement, car 5.000 à 10.000 professeurs, tant du nord que du sud du pays, seront dans les rues de Bruxelles mercredi, selon une estimation de la CSC-Enseignement flamande (COC). "Il y a beaucoup d'enthousiasme pour aller manifester", avait indiqué lundi Koen Van Kerkhoven, au nom du syndicat.