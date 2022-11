Manifestations en Chine contre la politique zéro-Covid après l'incendie fatal à Urumqi

(Belga) Des protestations ont été constatées dans diverses régions de la Chine envers la politique de "zéro-Covid" d'application dans la République populaire, comme en attestent des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Ces mobilisations font suite à l'incendie d'un immeuble résidentiel dans la province du Xinjiang (nord-ouest) qui a tué une dizaine de personnes.

Ces décès ont été imputés par certains aux mesures de confinement imposées aux immeubles résidentiels, ce que les autorités chinoises ont démenti. Des manifestations ont été filmées à Urumqi, capitale de cette province où l'incendie a eu lieu, mais aussi dans la ville du sud-ouest Chongqing, dans la capitale Pékin et à Shangai, rapportent divers médias dont la BBC et les agences de presse Kyodo et Reuters. Dans un rassemblement à Shanghaï, les manifestants scandaient des slogans appelant à la démission du président chinois, récemment réélu pour un troisième mandat, Xi Jinping, et de son parti, a constaté un journaliste de la BBC. La présence policière y a avait été renforcée.