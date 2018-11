Marathon de New York - Succès de l'Ethiopien Lelisa Desisa et de la Kenyane Mary Keitany

(Belga) L'Ethiopien Lelisa Desisa chez les messieurs et la Kenyane Mary Keitany chez les dames ont remporté dimanche le marathon de New York.

Double vainqueur du marathon de Boston (2013, 2015) et trois fois sur le podium à New York, Desisa, 28 ans, a bouclé l'épreuve en 2 heures 05 minutes et 59 secondes. Il a résisté au retour de son compatriote Shura Kitata (2 heures 06 minutes 01 secondes) dans le final à Central Park. Le tenant du titre, le Kenyan Geoffrey Kamworor, invaincu cette saison, s'est classé 3e (2h06:26.) tandis que l'Ethiopien Tamirat Tola a fini 4e (2h08:30.). Chez les dames, la Kenyane Mary Keitany l'a emporté pour la quatrième fois de sa carrière. Déjà lauréate de l'épreuve en 2014, 2015 et 2016, Keitany s'est imposé en solitaire en 2h22:48. Elle devient à 36 ans la deuxième athlète la plus titrée sur le parcours new-yorkais, derrière la Norvégienne Grete Waitz (9 victoires). La Kenyane, qui a également remporté le marathon de Londres à trois reprises, a devancé sa compatriote Vivian Cheruiyot (2h26:02.), championne olympique 2016 du 5000 m et victorieuse à Londres en avril. Sacrée en 2017, l'Américaine Shalane Flanagan a pris la troisième place en 2h26:22. (Belga)