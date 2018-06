Marc De Mesmaeker prête serment comme commissaire général de la police fédérale

(Belga) Marc De Mesmaeker a prêté serment comme nouveau commissaire général de la police fédérale vendredi, à Bruxelles, devant le ministre de l'Intérieur Jan Jambon et le ministre de la Justice Koen Geens. Il a rendu hommage aux victimes de la tuerie de Liège et souligné sa volonté de poursuivre la lutte contre les différentes formes de criminalité.

Marc De Mesmaeker succède à Catherine De Bolle, qui a pris la direction d'Europol à La Haye (Pays-Bas) le mois dernier. Après sa prestation de serment, le nouveau commissaire général a évoqué sa "responsabilité" et son "engagement" pour la sécurité du pays et de ses citoyens. "La qualité du travail et le respect ont toujours animé mon travail", a-t-il ajouté. Marc De Mesmaeker a également évoqué les principaux dossiers qui l'attendent, notamment la simplification des procédures budgétaires ainsi que la digitalisation de la police fédérale. Le nouveau commissaire général de la police fédérale a été choisi au terme d'une procédure de sélection rassemblant sept candidats, soumis à l'évaluation d'une commission indépendante. Né en 1961, Marc De Mesmaeker occupait depuis 2011 le poste de directeur général du SAT Intérieur, le service de liaison entre le cabinet du ministre de l'Intérieur et la police intégrée. Durant sa carrière, il a également commandé le peloton de l'ancienne gendarmerie à Wilrijk et a été professeur dans plusieurs écoles de police. Il a par ailleurs participé aux profondes réformes successives des services de police. (Belga)