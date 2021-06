Marc Goblet, député fédéral et ancien président de la FGTB, est décédé: "Nous perdons un homme engagé et courageux"

Le député fédéral Marc Goblet, ancien patron du syndicat socialiste FGTB, est décédé à l'âge de 64 ans.

Il a eu une carrière prédestinée puisque son père, ouvrier, avait occupé le poste de président de la branche liégeoise de la FGTB. Habitant de la commune de Herve, il exerce une activité de chauffagiste, sa formation, pendant quelques années, avant d'occuper un poste de secrétaire à la FGTB liégeoise. Il devient en 2014 président de la FGTB avant de renoncer à son poste en 2017 pour des raisons de santé. En 2019, il a été élu député du PS au parlement fédéral.

Le groupe socialiste à la Chambre fédéral a publié un communiqué peu de temps après l'annonce du décès. "Homme engagé et défenseur des valeurs socialistes qui lui étaient chères, Marc a mené de nombreux combats en faveur des droits des travailleurs et d’une société plus juste. Nous présentons nos plus sincères condoléances à son épouse, à sa famille, ses proches et ses amis. Nous perdons un homme engagé, courageux et qui a consacré sa vie au service des autres", peut-on lire.