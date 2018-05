Marchienne-au-Pont: l'auteur des tirs s'est rendu

(Belga) Un individu a tiré plusieurs coups de feu en rue sans faire de blessé, ce dimanche soir, à Marchienne-au-Pont (Charleroi). Un périmètre de sécurité a été installé sur place et des recherches ont été entamées pour retrouver l'auteur. Celui-ci s'est finalement rendu de son plein gré à l'hôtel de police.

Un homme a ouvert le feu à quatre ou cinq reprises, ce dimanche vers 19h00, à l'angle de la rue Paul Janson et de la route de Mons à Marchienne-au-Pont. Les projectiles n'ont pas fait de blessé et l'auteur a pris la fuite dans une direction indéterminée. Descendue sur place, la police locale de Charleroi a instauré un périmètre de sécurité. Des recherches ont immédiatement été entamées pour retrouver l'auteur. Ce dernier s'est finalement rendu de son plein gré à l'hôtel de police où il a été privé de liberté. Selon la police locale de Charleroi, ces coups de feu s'inscrivent dans un "règlement de comptes dans le milieu, à propos d'un dossier sensible en cours". (Belga)