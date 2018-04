Marcourt poussera la liste de Demeyer aux élections communales à Liège

(Belga) Le bourgmestre de Liège Willy Demeyer a été confirmé mercredi par la section locale du Parti socialiste comme tête de liste aux élections communales d'octobre prochain, selon un communiqué diffusé jeudi par cette section (USC, Union socialiste communale).

Le ministre francophone de l'Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt, poussera cette liste, selon une convention électorale 2018-2024 adoptée en comité central. Pour les élections provinciales, le président du collège provincial Paul-Emile Mottard a lui aussi été confirmé pour emmener la liste PS. M. Mottard avait dû démissionner de la présidence de Publifin le 2 février dernier après l'envoi d'un rapport falsifié aux gouvernement et parlement wallons, dont il s'était défendu en assurant qu'il s'agissait d'une erreur de transcription commise au sein de Nethys. La démission de M. Mottard avait été ressentie comme une injustice dans le clan socialiste liégeois déjà durement touché par le scandale du groupe intercommunal liégeois. Les procédures de désignation des autres candidats ont été lancées afin que le PS liégeois soit en ordre de marche au 1er mai. Le PS liégeois, qui se dit "fier de son bilan de législature communale", présentera sa "vision d'avenir et de nouveaux projets" et les partagera avec les citoyens dans les prochaines semaines. Le PS est en coalition avec le cdH à la Ville et avec le MR à la Province. (Belga)