Marcourt rejette l'idée de faire contribuer davantage les étudiants étrangers

(Belga) Le ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles Jean-Claude Marcourt a fermement rejeté le modèle avancé lundi par deux professeurs de l'UCL pour faire participer davantage les étudiants étrangers au financement de l'enseignement supérieur.

Interrogé mercredi sur cette idée en plénière du Parlement par les députés Gilles Mouyard (MR) et Eliane Tillieux (PS), M. Marcourt a clairement indiqué ne pas l'envisager pour l'avenir. Le ministre a d'abord rappelé que le Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 incitait les pays signataires à aller vers la gratuité dans l'enseignement supérieur. De plus, pareille initiative serait contraire à l'esprit européen, a-t-il défendu. "Je n'aime pas l'hypocrisie. Nous sommes pour la libre-circulation. Même si cela a un coût, c'est une chance pour nos universités de compter des étudiants européens. De là à les racketter, il y a un pas que je ne franchirai pas", a-t-il ajouté. Dans leur proposition, les Pr Vincent Yzerbyt et Vincent Vandenberghe suggèrent d'augmenter le minerval pour tous les étudiants de 1.600 euros, y compris les Belges, mais de compenser cette hausse par une bourse équivalente au bénéfice des seuls étudiants belges ou résidents. Selon eux, ce mécanisme permettrait de récolter entre 30 et 40 millions d'euros par an, et faire ainsi contribuer les étudiants européens (français pour la plupart) au système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont les moyens sont limités. "Cette proposition a tous les éléments de la simplicité mais elle se heurtera aux règles européennes", a renchéri le ministre. "Je ne donnerai donc pas suite à cette demande". Les universités francophones comptent actuellement quelque 25.000 étudiants européens non résidents, contre à peine 3.500 Belges francophones étudiant à l'étranger. En vertu des règles européennes de libre-circulation et de non-discrimination, ces étudiants étrangers paient les mêmes droits d'admission dans l'enseignement supérieur que les étudiants belges. (Belga)