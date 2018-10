Mariage PS-MR à Molenbeek, amour ou raison ? Réponse de Françoise Schepmans (vidéo)

La bourgmestre sortante MR de Molenbeek, Françoise Schepmans, était l’invitée de la matinale de Bel RTL ce mardi. Antonio Solimando l’a notamment interrogé sur l’alliance faite avec le PS pour rester au pouvoir dans sa commune.





Antonio Solimando : Est-ce un mariage d’amour ou de raison à Molenbeek ?



Françoise Schepmans : C’est vrai que nous nous connaissons bien, c’est un mariage qui assure la stabilité à Molenbeek. C’est plus un mariage de raison, cela n’a jamais été la passion entre le PS et le MR. Mais nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années et c’étaient des majorités fortes, constructives, avec des projets. Je pense qu’avoir les deux plus grands partis de Molenbeek, le PS avec 17 sièges et le MR avec 13 sièges, pour déterminer le projet qui va être porté pendant les 6 prochaines années, c’est important pour le stabilité.





A.S. : Au lendemain des élections, le PS de Catherine Moureaux négociait avec le PTB, vous vous disiez inquiète. Vous l’êtes toujours ?



F.S. : J’étais inquiète et de nombreux Molenbeekois de tous les quartiers étaient inquiets parce que c’était vraiment le message d’une extrême gauche qui allait prendre la main sur la commune, notamment par rapport aux taxes, par rapport à la gestion immobilière. Il y avait véritablement une inquiétude de la part de nombreux Molenbeekois.





A.S. : Vous faites confiance à Catherine Moureaux ? Les rapports avec son père étaient plutôt tendus…



F.S. : Oui, je lui fais confiance. Catherine Moureaux, c’est une femme qui a 40 ans, c’est une autre génération. Je pense qu’on pourra bien travailler ensemble. Je ne la connaissais pas parce que je n’avais pas eu l’occasion de partager les mêmes hémicycles qu’elle mais dans les discussions que nous avons eues, dans les rencontres qui se sont faites pendant la campagne électorale et les négociations ensuite, les discussions ont été positives, constructives et rapides. Chaque parti savait ce qu’il voulait pour Molenbeek. Nos programmes étaient complets et détaillés et donc la rencontre sur les points essentiels s’est faite rapidement et nous avons aussi un accord sur la gouvernance.