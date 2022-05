Mariam El Hamidine prêtera serment mardi en tant que bourgmestre en titre de Forest

(Belga) Après 18 mois de maïorat faisant fonction, cumulés à ses compétences de deuxième échevine, Mariam El Hamidine prêtera serment mardi prochain, à 11h, en tant que bourgmestre de Forest, devant le ministre bruxellois en charge des Pouvoirs locaux Bernard Clerfayt.

Depuis mi-novembre 2020, Mariam El Hamidine assume les fonctions de bourgmestre, après l'absence pour raisons familiales et de santé de Stéphane Roberti, suivie de sa démission. En plus de ses compétences échevinales, elle a assumé la gestion quotidienne de la commune, la présidence du collège des bourgmestre et échevins ainsi que la représentation de la commune au sein des instances de la zone de police. Échevine depuis 10 ans, Mme El Hamidine est très investie dans les matières sociales et intergénérationnelles. En février dernier, à la suite de la démission de Stéphane Roberti, l'Assemblée Générale d'Ecolo Forest a confirmé à l'unanimité la désignation de Mariam El Hamidine en tant que candidate bourgmestre de Forest. La future bourgmestre en titre a indiqué vendredi qu'elle entendait continuer à "veiller à la transversalité des politiques en matière de lien social et de lutte contre le réchauffement climatique et ses effets en ville, soutenue par la conviction que ces combats sont indissociables et que l'on peut travailler localement à les faire avancer significativement". (Belga)